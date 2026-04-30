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30.04.2026 13:15:57
Citadel Securities is feeling its OATs
The next markets to fall to the algos?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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