14.01.2026 06:00:31
Coca-Cola scraps Costa Coffee sale after bids fall short
Coke had been seeking about £2bn after paying £3.9bn for UK coffee chain in 2018Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
