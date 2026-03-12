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12.03.2026 20:16:34
Condire Aggressively Buys Endeavour Silver Shares
According to a Feb. 17 SEC filing, Condire Management, LP increased its position in Endeavour Silver (NYSE:EXK) by 1,503,543 shares during the fourth quarter. The fund’s position at quarter-end stood at 4,503,543 shares, with a reported value of $42.3 million. Endeavour Silver is a mid-tier precious metals producer focused on silver and gold mining, with a primary operational footprint in Mexico and exploration assets in Chile. The company leverages a portfolio of producing mines and development-stage projects to drive growth and maintain resource sustainability. Its integrated approach to mining and exploration supports a competitive position within the global precious metals sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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