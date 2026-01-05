|
05.01.2026 16:05:05
Copper hits record US$13,000 on tariff concerns
Benchmark futures rallied as much as 4.3 per cent in LondonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|12 883,85
|381,00
|3,05
