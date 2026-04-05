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05.04.2026 08:15:00
Copper Miners ETF Is Showing Why You Need to Tread with Caution
Investing requires balancing risk and reward. Investor emotions often get in the way, leading people to take on outsize risks because they fear missing out on gains. Copper Miners ETF's (NYSEMKT: COPX) recent performance highlights the problem with chasing returns. Here's what you need to know.Over the past year, the price of Copper Miners ETF has nearly doubled. That's a huge gain, noting that the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) rose "only" 16% over the same span. It can be hard to watch an investment that is rocketing higher and not want to jump aboard for the ride.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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