12.11.2025 01:30:48
Costa Coffee attracts takeover interest from backer of China’s Luckin
CENTURIUM Capital, the private equity backer of fast-growing Chinese chain Luckin Coffee, is considering a bid for UK cafe operator Costa Coffee,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
