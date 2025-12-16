Ölpreis (Brent)

59,64
USD
-0,92
-1,19 %
16.12.2025 12:27:20

Crude oil shoots from damaged pipeline in eastern Germany

Brandenburg's state Environment Ministry warned of a "large oil spill" after a pipeline accident. It said that emergency services were on site and that details on the size and cause of the spill were not yet available.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 59,64 -0,72 -1,19
Ölpreis (WTI) 55,83 -0,99 -1,74

