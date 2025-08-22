|Nach Preisanstiegen
|
22.08.2025 08:04:38
Darum bewegen sich die Ölpreise kaum
Aktuell richten sich die Blicke der Akteure am Ölmarkt auch auf den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Indien, das trotz massiver US-Kritik weiterhin reichlich Öl aus Russland importiert. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, kritisierte Indien nun erneut und sagte, dass sich die US-Importzölle für Waren aus dem Land in diesem Zusammenhang wie geplant am 27. August auf 50 Prozent verdoppelt dürften. "Indien scheint seine Rolle in dem Blutvergießen nicht anerkennen zu wollen", sagte Navarro. "Sie brauchen das Öl nicht. Es handelt sich um ein Gewinnbeteiligungsmodell für die Raffinerien."
Im Fokus bleibt zudem das Notenbanker-Treffen von Jackson Hole in den USA. Anleger erhoffen sich Aufschluss darüber, ob Fed-Chef Jerome Powell bei seiner heutigen Rede Signale für eine Zinssenkung im September geben wird. Eine Zinssenkung könnte der Wirtschaft helfen und damit indirekt die Ölnachfrage ankurbeln.
Viele Experten gehen jedoch mittelfristig weiterhin von einem globalen Überangebot an Rohöl aus, das die Preise tendenziell dämpfen dürfte. So hat der Ölverbund Opec+ sein Angebot ausgeweitet. Auch Länder außerhalb des Verbundes wie die USA weiten ihre Förderung aus.
/mis/stk
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Powell-Rede: ATX und DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- China-Börsen höher - Nikkei 225 gibt nach
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in den letzten Handelstag der Woche gehen. Die asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben.