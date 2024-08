Darum steigen die Ölpreise

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 80,59 US-Dollar. Das waren 1,96 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,43 Dollar auf 77,13 Dollar zu.

Beobachter verwiesen auf die Gefahr einer erneuten Eskalation der Lage im Nahen Osten. In der Region wird etwa ein Drittel des weltweiten Angebots an Rohöl produziert. Der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, ist nach Angaben der Terrororganisation bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet worden. Die israelische Regierung hat sich dazu bislang nicht geäußert. Die Hamas und Irans Religionsführer Chamenei kündigten Vergeltung an.

In den USA sind zudem die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Sie sind laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,4 Millionen auf 433,0 Millionen Barrel gesunken. Geringere Lagerbestände stützen tendenziell die Ölpreise. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,1 Millionen Barrel erwartet. Während die Benzinbestände sanken, legten die Destillatebestände zu.

