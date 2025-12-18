|Venezuela im Fokus
|
18.12.2025 16:25:38
Deshalb legen die Ölpreise weiter zu
US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag die große US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. In seiner Rede an die Nation am Donnerstag erwähnte er diese Thematik allerdings nicht. Unterdessen hat Venezuela bekannt gegeben, dass trotz der von US-Präsident Trump angekündigten Blockade von Öltankern vor Venezuela die Ölexporte des Landes planmäßig weiter gehen. Venezuela hat wegen des wachsenden Drucks der USA auf das Land eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt.
Die am Vortag veröffentlichten Zahlen zu den Rohöllagerbestände hatten die Ölpreise nicht nachhaltig bewegt. Die Lagerbestände waren weniger gesunken als erwartet. Benzin- und Destillatebestände waren hingegen gestiegen.
Kurz vor der Weihnachtswoche gehe die Handelsaktivität am Ölmarkt bereits zurück, hieß es von Händlern. So sei der Handel im Brent-Future aktuell unterdurchschnittlich.
/jsl/men
LONDON (dpa-AFX)
Weitere Links:
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|56,49
|0,55
|0,98
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.