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08.04.2026 22:30:00
Down Over 75%, Here's One Silver Lining that Could Intrigue Nike Investors
Few brands are as globally known as Nike (NYSE: NKE). It has spent decades building one of the most recognizable brands in the sports world, but unfortunately, Nike's stock has been delivering some of the worst performance we've seen from such an iconic company.Nike's stock is down over 30% year to date through April 6, continuing a trend that has seen the stock fall by over 75% since its November 2021 highs. It's currently at its lowest price in over a decade.With all the negativity surrounding Nike and its stock right now, there is one slight silver lining that could provide a glimpse of hope for long-term investors with patience.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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