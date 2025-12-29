|
29.12.2025 19:35:00
Edelmetalle: Silber verliert nach Rekord deutlich an Wert
Erhöhte Nachfrage aus China und ein Kommentar von Elon Musk haben den Silberpreis erstmals auf über 80 US-Dollar steigen lassen. Nun machten Anleger Kasse und der Preis drehte ins Minus. Auch Gold verbilligte sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
