27.11.2025 12:47:00
Excellon targets deeper gold-silver potential at Peru’s Mallay mine
Excellon Resources (TSX-V: EXN) says new geological interpretations confirm a multi-stage gold-silver system at its Mallay mine in central Peru.The Canadian miner reported that updated modelling links the Pierina, Shafra and Mallay Deeps zones, strengthening the case for a restart at the past-producing silver-lead-zinc operation. Mallay, located about 220 km north of Lima, previously ran from 2012 to 2018 under Compañía de Minas Buenaventura, yielding 6 million oz. silver, 45 million lb. zinc and 35 million lb. lead.Excellon’s review of historic drilling and mine records shows the gold-silver Pierina vein continues below the 4090 level, creating what the company describes as a priority target for near-term exploration. The coming work will focus on testing that continuity beneath existing workings to define additional mineral potential.The company, which acquired Mallay in June, , aims to restart operations by rehabilitating underground development, completing technical studies and advancing near-mine drilling. Existing site infrastructure includes a 600-tonnes-per-day flotation plant, underground access, tailings facilities and grid power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
