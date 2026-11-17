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17.11.2026 13:00:06
Exxon’s Guyana oil boom sparks a return to frontier drilling
Rivals have made South America a hotspot for development, particularly given the disruption to supplies from Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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