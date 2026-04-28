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28.04.2026 12:37:19
FirstFT: Oil price rises as US-Iran talks stall
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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