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30.03.2026 14:43:20
Germany, others partially release oil reserves amid Iran war
Germany, Austria, Japan, Spain and France have all indicated plans to release some of their oil reserves, a day after the International Energy Agency was debating the pros and cons. The Iran war has driven prices up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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