10.02.2026 08:55:20
Germany's Aicher wins Olympic ski silver as Vonn crashes
Germany has earned its first medal of the Winter Games as Emma Aicher finished second in a tight downhill ski race. The event was disrupted after US skier Lindsey Vonn was airlifted away following a severe fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
