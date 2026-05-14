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14.05.2026 05:11:19
Germany's sugar tax sparks 'nanny state' debate
Friedrich Merz's government has agreed to introduce a sugar levy on soft drinks as part of its health care reforms. Critics have called it disproportionate interference, but dozens of countries already have such a levy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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