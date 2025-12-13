Ölpreis (Brent)

61,17
USD
-0,11
-0,62 %
13.12.2025 02:20:00

Ghost oil ships dock in Venezuela, showing challenge for US

The International Energy Agency estimates the current oversupply at a record 3.8 million barrels a dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ölpreis (Brent) 61,17 -0,38 -0,62
Ölpreis (WTI) 57,44 -0,16 -0,28

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
