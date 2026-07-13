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13.07.2026 02:25:27
Gold and silver drop as fresh US-Iran strikes heighten Fed rate-hike risks
Minutes of the Fed’s June meeting showed a few policymakers saw a case for raising ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 055,81
|-55,64
|-1,35
|Silberpreis
|57,89
|-1,98
|-3,31