19.01.2026 09:00:55
Gold and silver prices hit high after tariff threat
Donald Trump's plan to impose import taxes over Greenland pushed investors toward precious metals.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
