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18.11.2026 20:24:43
Gold and Silver Stocks Drop: What's Going On?
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3 714,03
|-13,65
|-0,37
|Silberpreis
|45,21
|0,13
|0,29