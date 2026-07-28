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28.07.2026 02:45:18
Gold declines as traders weigh prospects for interest rate hike
This comes ahead of the US Federal Reserve’s potentially divisive rate decision on WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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