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30.06.2026 02:04:53
Gold drops below US$4,000 as US-Iran tensions raise inflation risk
Spot gold is down 1.3% at US$3,962.80 an ounceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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