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24.06.2026 02:41:05
Gold drops below US$4,100 as tech-led sell-off spurs liquidation
The precious metal often falls during big cross-market sell-offs as it functions as a source of liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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