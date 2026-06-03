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03.06.2026 04:45:26

Gold edges lower as uncertainty clouds talks to end US-Iran war

Bullion has moved largely in an inverse relationship with oil since hostilities broke out in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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