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26.11.2026 03:23:09
Gold edges lower as US inflation data fuels bets for rate hikes
Bullion nears US$3,575 an ounce, after briefly slipping below US$3,500 an ounce in the prior sessionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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