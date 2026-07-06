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06.07.2026 16:28:16
Gold falls after weekly gain as Fed rate-hike concerns recede
Spot gold declines 0.8% to US$4,142.38 an ounceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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