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23.06.2026 01:41:18
Gold falls as inflation risks outweigh progress in US-Iran talks
The US dollar has gained more than 1% since the central bank’s last meeting, a further drag on bullion that’s priced in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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