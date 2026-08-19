Gold & Co. unter der Lupe 19.08.2026 10:13:20

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,62 Prozent höher bei 4.361,51 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.334,53 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,14 Prozent auf 63,23 US-Dollar, nach 63,32 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,29 Prozent auf 1.731,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.726,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.297,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.294,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,64 Prozent auf 91,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 0,54 Prozent auf 85,40 US-Dollar, nach 84,94 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,31 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,32 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,54 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,63 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,60 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 313,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,63 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,04 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,78 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,90 Prozent auf 118,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 117,56 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,85 Prozent auf 124,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 122,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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