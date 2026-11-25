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25.11.2026 03:01:22
Gold holds decline as US tariff plans reinforce rate-hike bets
The metal has fallen around 8% so far this monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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