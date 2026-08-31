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31.08.2026 03:30:19

Gold holds ground after 3% drop on Warsh's hawkish stance

This comes as the US Federal Reserve chair’s speech signalled interest rate hikes may be neededWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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