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10.06.2026 16:23:00
Gold Just Hit a New Low for 2026, and This Might be Why
Gold hit a record price of $5,418 per ounce in January, but it has since plummeted by 23% to trade at $4,174 as I write this, a new low for 2026. Conditions seem to be perfect for further upside in the shiny yellow metal with inflation climbing, government spending soaring, and economic uncertainty on the rise, so why the sharp decline?It might have something to do with a looming potential move at the Federal Reserve, which is forcing investors to reconsider their positions in precious metals. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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