Gold legt merklich zu - Höchster Stand seit Mitte Mai

Der Goldpreis hat am Freitag merklich zugelegt. Der Preis für das Edelmetall stieg am frühen Abend auf 2384 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Dies ist der höchste Stand seit Mitte Mai. Am Nachmittag war der Preis noch kurzzeitig bis auf 2.351 Dollar gefallen.

Gestützt wurde der Goldpreis durch den am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht. Es gab erneut Signale für eine schrittweise Abkühlung. Im Juni wurden zwar mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Entwicklung fiel in den beiden Monaten zuvor allerdings deutlich schwächer aus als bisher bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg auf niedrigem Niveau an und erreichte den höchsten Stand seit Ende 2021. Die Löhne legten weniger zu als zuletzt.

Der Arbeitsmarktbericht füge sich in das Bild einer Abkühlung der US-Konjunktur ein, kommentierte Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung steht damit einer Fed-Leitzinssenkung auf der Sitzung im September nicht entgegen." Dies ist der übernächste Termin. An den Finanzmärkten sind für dieses Jahr insgesamt zwei Zinssenkungen eingepreist.

Sinkende Leitzinsen stützen tendenziell den Goldpreis. Schließlich wirft Gold keine Zinsen ab. Zuletzt hat sich der Goldpreis eher seitwärts bewegt. Er liegt derzeit unter seinem Mitte-Mai erreichten Rekordstand von 2.450 Dollar.

