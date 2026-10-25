Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (3.993,62 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 53,85 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 19:15 Uhr bei 53,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.552,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 19:15 Uhr auf 1.552,00 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 19:15 Uhr wurde ein Preis von 1.046,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.046,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at