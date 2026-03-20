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20.03.2026 05:32:55
Gold set for third weekly fall on hawkish US Fed, elevated dollar
Bullion has lost over 6 per cent so far this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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