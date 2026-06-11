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11.06.2026 12:48:23

Gold sinks to 6-month low as speculative investors exit

Bullion set for worst quarter in almost a decade as Iran war, expectations of US rate rises and SpaceX IPO weigh on priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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