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26.06.2026 02:23:26
Gold steadies near US$4,000 as inflation data eases rate-hike bets
A stronger US dollar makes commodities priced in the US currency more expensive for most buyersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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