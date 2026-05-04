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04.05.2026 03:27:54
Gold steady with focus on US Hormuz plan and Iran peace talks
The conflict has kept energy prices elevated, dimming hopes for interest-rate cuts by central banks, a negative for non-yielding bullionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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