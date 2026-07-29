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30.07.2026 01:42:52
Gold trims gain as Fed holds rates, signals hike support
The Federal Open Market Committee votes 9 to 3 to hold the benchmark federal funds rate in a range of 3.5 to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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