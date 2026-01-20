Geopolitische Krisen 20.01.2026 16:02:39

Gold und Silber erreichen neue Höchststände

Gold und Silber bleiben bei Investoren angesichts vieler geopolitischer Krisen gefragt.

Die Preise für beide Edelmetalle erreichten am Dienstag weitere Rekordstände - Gold kostete erstmals mehr als 4.700 US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Nachmittag um 1,5 Prozent auf einen Höchstwert von 4.750 Dollar.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Silberpreis. Der stieg im Handelsverlauf erstmals über 95 Dollar je Unze und erreichte einen Höchstwert bei 95,88 Dollar. Am Markt wurde die Flucht in sichere Anlegehäfen weiterhin als wichtiger Preistreiber bei den Edelmetallen gesehen.

"Die neuerliche Eskalation seitens des US-Präsidenten gegenüber NATO-Verbündeten dürfte das Vertrauen der Marktteilnehmer in den US-Dollar als sicherer Hafen weiter erschüttern und diese in andere sichere Häfen treiben", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Er verwies auch auf "kräftige Zuflüsse" in Gold-ETFs, also Wertpapiere, die mit physischem Gold hinterlegt sind.

Im neuen Jahr hat sich Gold hauptsächlich wegen der vielen geopolitischen Krisenherde wie der Lage im Iran und zuletzt den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten um etwa zehn Prozent verteuert. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr hat der Preis bereits um mehr als 30 Prozent zugelegt. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich steigt, nahm der Höhenflug von Silber Anfang Dezember deutlich an Tempo auf.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

