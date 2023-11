Goldpreis: Anhaltendes Kaufinteresse unter Terminspekulanten

Der am Montagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies erneut ein steigendes Interesse an Gold-Futures aus.

In der Woche zum 7. November ging es mit der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) zum vierten Mal in Folge nach oben. Registriert wurde ein Zuwachs von 475.800 auf 484.300 Futures (+1,8 Prozent). Sowohl große als auch kleine Terminspekulanten sind im Berichtszeitraum optimistischer geworden, was sich an einer gestiegenen Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ablesen lässt. So haben zum Beispiel große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position von 163.400 auf 166.200 Kontrakte (+1,7 Prozent) nach oben gefahren, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 19.300 auf 19.900 Futures (+3,1 Prozent) zu beobachten war. Für erhöhte Spannung dürften beim Goldpreis am Nachmittag vor allem die zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus den USA sorgen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,50 auf 1.948,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gute Laune dank OPEC-Update

Nach der gestrigen Bekanntgabe des OPEC-Marktberichts zur Lage an den Ölmärkten zeigte sich der fossile Energieträger freundlich. An ihren relativ optimistischen Prognosen hinsichtlich der Nachfrageprognosen für 2024 hielten die Analysten fest. Sie machten vor allem Spekulanten für dessen jüngste Korrektur verantwortlich. Des Weiteren wirkten sich aber auch die bekannt gewordenen Pläne positiv aus, dass die USA ihre strategischen Ölreserven um 1,2 Millionen Barrel aufstocken könnten und die beschlossenen Sanktionen gegen Russlands Ölexporte stärker kontrollieren wollen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nach US-Börsenschluss der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 78,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 82,70 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at