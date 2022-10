Goldpreis: Auf erhöhtem Niveau stabil

Nachdem zehnjährige US-Renditen in der vorigen Woche bei über 4,3 Prozent lagen, sind sie mittlerweile in Richtung vier Prozent abgerutscht und haben dadurch dem Goldpreis geholfen.

In den USA scheint die nächste Erhöhung der Leitzinsen um 75 Basispunkte zwar unvermeidlich zu sein, es mehren sich aber auch warnende Stimmen. Am gestrigen Dienstag warnte zum Beispiel US-Senator Sherrod Brown, der Vorsitzende des Bankenauschusses im US-Senat, dass die Fed bei ihren Entscheidungen - neben der Inflation - auch die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten berücksichtigen sollte. Der nächste Zinsschritt dürfte angesichts einer Wahrscheinlichkeit von 91,7 Prozent (Quelle: Fed-Watch-Tool von der US-Terminbörse CME) allerdings vorprogrammiert sein. Damit der Goldpreis in eine markante Aufwärtsbewegung wechseln kann, scheint ein Ende der gegenwärtigen Zinserhöhungen eine wichtige Voraussetzung zu sein.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,80 auf 1.662,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach API-Update schwächer

Nachdem der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als erwartetes Lagerplus in Höhe von 4,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis im frühen Mittwochshandel etwas schwächer. Neue Handelsimpulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Ölreserven um 1,03 Millionen Barrel erhöht haben, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge um 805.000 bzw. 1,14 Millionen Barrel prognostiziert werden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,63 auf 84,69 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,83 auf 90,92 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at