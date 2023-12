Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch

Die gute Stimmung dürfte u.a. auf die Kauflaune an den Terminmärkten zurückzuführen sein. Laut dem am Freitagabend veröffentlichten Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sind nämlich in der Woche zum 19. Dezember die spekulativen Marktakteure deutlich optimistischer geworden. So haben bspw. große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Long-Seite um 7.400 Kontrakte aufgestockt und zugleich ihr Short-Exposure um 5.700 Futures reduziert. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position von 188.200 auf 201.300 Kontrakte (+6,9 Prozent) erhöht. Kleine Terminspekulanten (Non-Reportables) sind ebenfalls optimistischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position gegenüber der Vorwoche von 24.600 auf 25.700 Kontrakte (+4,5 Prozent) ausgebaut.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,20 auf 2.077,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Update am Abend

Nach dem gestrigen Kurssprung zeigt sich der fossile Energieträger im frühen Mittwochshandel relativ stabil. Obwohl einige Reedereien ihre Schiffe wieder durch das Rote Meer fahren lassen, bleibt die dortige geopolitische Lage hochproblematisch. Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA hat für zusätzliches Kaufinteresse an den Ölmärkten gesorgten. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die weitere Tendenz des Ölpreises maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge um 2,6 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 75,05 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 80,90 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at