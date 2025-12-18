Ölpreis (WTI)

56,50
USD
0,56
1,00 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 18.12.2025 07:57:36

Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch

Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Donnerstagshandel aufgrund von "taubenhaften" Fed-Statements relativ stabil.

von Jörg Bernhard

Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich am gestrigen Mittwoch für weitere Zinssenkungen aus und kündigte an, dass die US-Notenbank ihre Unabhängigkeit "absolut" verteidigen wird, falls diese infrage gestellt werde. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 76 Prozent an, dass wir bis Ende 2026 das derzeitige Leitzinsniveau um mindestens 50 Basispunkte unterschreiten werden. Aus charttechnischer Sicht wächst derzeit die Spannung, schließlich notiert der Goldpreis aktuell nur knapp unter seinem Rekordhoch. Anleger warten nun auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI) für November, der am Nachmittag veröffentlicht wird, gefolgt vom Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) am morgigen Freitag. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften aber auch die für den Nachmittag angekündigten wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed sorgen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 9,30 auf 4.364,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Erholungstendenz

Der Ölpreis legte im frühen Donnerstagshandel zu, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach die USA neue Sanktionen gegen russisches Öl vorbereiten, falls Moskau einem Friedensabkommen für die Ukraine nicht zustimmt. Laut einem Medienbericht erwägen die USA, Russlands sogenannte Schattenflotte - also Schiffe, die für den Transport sanktionierten Öls genutzt werden - sowie die Händler, die diese weltweit einsetzen, ins Visier zu nehmen. Neue Maßnahmen könnten demnach bereits in dieser Woche angekündigt werden. Außerdem verstärkten Angebotsrisiken, die sich aus einer Blockade venezolanischer Öltanker ergeben, die Erholungstendenz des fossilen Energieträgers.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 56,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,54 auf 60,22 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 56,50 0,56 1,00

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Verlusten gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen