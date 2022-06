Goldpreis: Deutsche Inflationsrate am Nachmittag

Seit fast zwei Monaten bewegt sich der Goldpreis in einer Tradingrange von weniger als 100 Dollar, weil sich Kauf- und Verkaufsargumente in etwa die Waage halten.

Während die hohe und vor allem hartnäckige Inflation für das gelbe Edelmetall spricht, dienen der starke Dollar und die nach wie vor drohenden massiven Zinserhöhungen eher eher als Verkaufsargument. Da an den Anleihemärkten aber weiterhin deutlich negative Realzinsen erzielt werden, stellt der Kauf von Staatsanleihen bester Bonität derzeit kein sonderlich rentables Geschäft dar. Während wichtige internationale Aktienindizes hohe Kursschwankungen aufweisen, zeigt sich der Goldpreis relativ stabil, was wiederum für ein Goldinvestment spricht. Unter deutschen Anlegern dürfte die anstehende Bekanntgabe der Inflationsrate (Juni) für Deutschland (14.00 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 7,9 auf 8,0 Prozent leicht erhöht haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,20 auf 1.822,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Kursrally

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen legte der Ölpreis zur Wochenmitte den Rückwärtsgang ein. Weil die Versorgungslage aber weiterhin keine Entspannungssignale liefert, bleibt das Abwärtspotenzial relativ begrenzt. Weder Saudi-Arabien noch die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen derzeit über nennenswerte Förderreserven, um das Problem der angespannten Versorgungslage zu lösen. Diese kommt einmal mehr durch den am Dienstagabend veröffentlichten Wochenbericht des American Petroleum Institute zum Ausdruck. Dieser wies nämlich mit minus 3,8 Millionen Barrel ein deutlich stärker als erwartetes Lagerminus aus.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,75 auf 111,01 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,86 auf 112,94 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at