Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 2.173,67 US-Dollar und damit 0,67 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.159,15 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,40 Prozent auf 24,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 24,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,89 Prozent auf 942,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 925,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:37 Uhr zieht der Palladiumpreis um 2,11 Prozent auf 1.062,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.040,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (81,92 US-Dollar) geht es um 2,15 Prozent auf 84,13 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend hinzu. Um 2,29 Prozent auf 79,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 77,56 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,35 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,90 Prozent auf 1,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,88 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,54 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,49 US-Dollar.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 2,19 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 18:59 Uhr auf 3,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,55 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,75 Prozent auf 1,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 1,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,41 Prozent auf 0,85 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,85 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:25 Uhr wurde ein Preis von 16,45 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,44 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,67 Prozent auf 71,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 69,21 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -1,04 Prozent auf 569,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 575,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -1,26 Prozent auf 24,64 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 24,96 Euro.

Redaktion finanzen.at