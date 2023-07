Goldpreis: Gestiegener Optimismus unter Terminspekulanten

Während im ETF-Sektor Gold seit Wochen überwiegend verkauft wird, war an den Terminmärkten die zweite in Woche in Folge ein wachsender Optimismus registriert worden.

Auch beim allgemeinen Interesse war erneut ein Plus zu beobachten. So hat sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 11. Juli von 448.100 auf 483.200 Futures (+3,8 Prozent) erhöht. Sowohl große als auch kleine Terminspekulanten sind im Berichtszeitraum optimistischer geworden. In beiden Fällen wurde die Long-Seite stärker aufgestockt als das Long-Exposure. Bei den Großspekulanten (Non-Commercials) hat sich dadurch die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 163.100 auf 165.750 Futures (1,6 Prozent) erhöht, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 21.600 auf 22.000 Kontrakte (+1,9 Prozent) zu Buche schlug. Von ihren Jahreshochs sind die beiden Gruppen von Marktakteuren aber weiterhin 15 bzw. 30 Prozent entfernt.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis nachgebenden Notierungen. Bis 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,20 auf 1.959,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Chinas Konjunktur belastet

Am frühen Morgen meldete China für das zweite Quartal ein schwächer als erwartetes Wirtschaftswachstum von lediglich 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Chinesen stocken zwar ihre Ölreserven derzeit massiv auf, der Verbrauch hinkt dieser Entwicklung aber eindeutig hinterher. Belastet wurde der Ölpreis aber auch durch die Meldung, dass in Libyen zwei Ölfelder ihre Förderung wieder aufgenommen haben. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies erneut einen leichten Rückgang aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 540 auf 537 reduziert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,70 auf 74,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 79,16 Dollar zurückfiel.





