Goldpreis

4 834,00
USD
45,41
0,95 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Iran-Krieg 17.04.2026 13:31:39

Goldpreis hält sich weiterhin stabil

Goldpreis hält sich weiterhin stabil

Der Goldpreis hat sich am Freitag weiter stabilisiert und die Kursgewinne der vergangenen Wochen gehalten.

Kurz vor dem Wochenende wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Metallbörse in London 4.788 US-Dollar gezahlt und damit etwa genau so viel wie am Vortag. Seit Ende März geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich die Notierung für das Edelmetall vom kräftigen Einbruch in den ersten Wochen des Iran-Kriegs erholt und etwa zehn Prozent an Wert gewonnen, was einem Kursanstieg um etwa 400 Dollar entspricht.

Der Goldpreis erholte sich mit der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. Zuvor hatten hohe Ölpreise bei den Anlegern Inflationssorgen geschürt, was die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, machte die Aussicht auf höhere Renditen festverzinsliche Papiere wie Staatsanleihen attraktiver, während Investoren einen Bogen um Gold machten.

Zuletzt haben Wertpapiere, die mit Gold hinterlegt sind, aber wieder an Attraktivität gewonnen. Rohstoffexperten der Commerzbank wiesen auf Zuflüsse in sogenannte Gold-ETFs hin. Zudem habe sich die Anlegerstimmung allgemein verbessert, von der auch das Gold profitieren konnte. Allerdings sei die Unsicherheit der Anleger infolge des Iran-Kriegs weiter ein bestimmendes Thema. "Solange die Unsicherheit so hoch bleibt, dürfte das Erholungspotenzial am Goldmarkt fürs Erste ausgeschöpft sein", heißt es in der Analyse der Commerzbank.

/jkr/nas

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Rohstoffkurse am Vormittag
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: farbled / Shutterstock.com,Lisa S. / Shutterstock.com,Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 834,00 45,41 0,95
Ölpreis (Brent) 92,04 -6,17 -6,28
Ölpreis (WTI) 83,85 -10,84 -11,45

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen