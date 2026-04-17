|Rohstoff-Marktbericht
17.04.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Am Freitagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,09 Prozent auf 4.784,31 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.788,59 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,68 Prozent stärker bei 78,96 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 78,43 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 2.093,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.109,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,76 Prozent.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagvormittag nach. Um -1,68 Prozent auf 1.551,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.577,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 98,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,21 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,31 Prozent auf 93,45 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 94,69 US-Dollar.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 09:57 Uhr auf 0,76 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,76 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,50 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,11 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,63 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,64 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,24 Prozent auf 331,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 332,70 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,09 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.
Nach 0,14 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um 0,51 Prozent auf 0,14 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,44 Prozent auf 2,69 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,65 US-Dollar an der Tafel.
Zudem steigt der Heizölpreis. Um 0,26 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 101,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 101,18 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 1,99 Prozent auf 105,00 US-Dollar, nach 102,95 US-Dollar am Vortag.
Redaktion finanzen.at
